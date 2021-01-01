Iguodala: "Wiseman, bana oğlumu anımsatıyor!"

Golden State Warriors veteranı Andre Iguodala, takımın genç oyuncusu James Wiseman'ın, kendisine 14 yaşındaki oğlunu anımsattığını söyledi.



Iguodala, NBC Sports'tan Kerith Burke ile yaptığı röportajda, Wiseman ve oğlunun aynı özgüvene sahip olduğunu ve bu yüzden kendisinin akıl hocası olmanın oldukça kolay olacağını açıkladı:



"James Wiseman, birlikte oynamaktan en heyecan duyduğum adam. Oğlumla tamamen aynılar. Wiseman Çince biliyor, oğlum da Fransızca ve biraz İspanyolca konuşabiliyor. Özgüvenleri sarsıldığında, bunu tamamen aynı şekilde belli ediyorlar. İşler yolunda gitmediğinde verdikleri tepkiler aynı. Yani, artık tam zamanlı bir baba olacağım gibi."



"JAMES, DOĞRU SORULARI SORUYOR"



Iguodala ayrıca Wiseman'ın potansiyeli konusunda oldukça heyecanlı olduğunu ve bunu başarmasına yardımcı olmayı dört gözle beklediğini belirtti:



"James'in ne kadar iyi olacağı hakkında hiçbir fikri yok, fakat çok iyi olmak istiyor ve doğru soruları soruyor.



Ona bunun ne kadar kolay olacağını göstermek için sabırsızlanıyorum, çünkü bazen gereğinden fazla çalışabiliyorsunuz ya da gereğinden hızlı hareket edip, sorumluluk üstlenmeye uğraşabiliyorsunuz.



Zihnin, vücut üzerinde çok daha etkili olduğunu görmesine yardım edeceğim. Özellikle NBA'de, onun gibi yeteneği olan birine."



