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Iguodala: "Warriors'ta hippi havası var, Miami daha katı bir yer"

Golden State Warriors veteranı Andre Iguodala, eski takımı Miami Heat ile şu anki takımını karşılaştırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors veteranı Andre Iguodala, eski takımı Miami Heat ile şu anki takımını karşılaştırdı.

Takım arkadaşı Draymond Green'in yeni podcast'i 'Draymond Green Show'da yakın zamanda yaptığı bir sohbette NBA veteranı, Heat ve Warriors arasında gördüğü bazı farklılıkları ortaya koydu:

"Burada ortamımız biraz daha rahat. Biraz hippi havası var, herkes ne istiyorsa kafasına göre yapabiliyor. Miami biraz katı prensiplere sahip ve herkes belli bir düzen içinde. Her iki tarafta da belli bir başarıya ulaştığım için, zayıf ve değerli noktaları görebilme fırsatım olmuştu.

Miami'deyken, zihinsel açıdan güçlü olmayan bazı genç oyuncuların biraz açılmaları adına, Warriors'tayken yaptığımız bazı şeyleri uygulamaya uğraşmıştım.

Oradaki kültür biraz senin gibi, sen de mesela maç içinde oldukça küstah ve rekabetçisin. Heat kültürü de böyle. Oradayken, senin bu yanını daha da takdir etme şansım olmuştu. 'Vay be, Draymond düşündüğümden daha değerliymiş' demiştim ve bunu her gün yakından tecrübe etmiştim."


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