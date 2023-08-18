Serbest oyuncu Andre Iguodala, Golden State Warriors'ın geçtiğimiz sezon sergilediği performanstan eski takım arkadaşı Jordan Poole'un sorumlu olmadığını açıkladı.



Warriors'ın soyunma odasında geçen zorlu bir sezonun ardından kontratını feshettiği Poole, bu yaz Chris Paul karşılığında Washington Wizards'a takas edilmişti.



Saha dışındaki tüm sorunlara rağmen Iguodala, önceki sezon olanlar için Poole'u suçlamadığını söyledi:



"Bizde düzenli olarak faul çizgisine giden tek kişi oydu. Millet sanki kötü bir yıl geçirmiş gibi konuşuyor. Nasıl kötü bir yıl? Bu yıl geçirdiğimiz sezon için onu mu suçlayacaksınız? 20 sayı ortalaması vardı."



Iguodala, Poole'un nispeten düşük beklentileri olan Wizards takımında 25 sayı ortalamayı rahatça bulabileceğini de sözlerine ekledi.



Normal sezonda üzerine düşeni yaparak Stephen Curry'nin yokluğunda Warriors'ın play-in turnuvasına düşmemesine yardımcı olan Poole, playofflarda büyük bir gerileme göstermiş ve Los Angeles Lakers'a karşı altı maçlık ikinci tur serisinde 8.3 sayı, 1.8 ribaund ve 4.2 asist gibi hayal kırıklığına uğratan ortalamalar yakalamıştı.



