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Iguodala, Simmons için: "Başkasının akıl durumu hakkında konuşamazsınız"

Golden State Warriors forveti Andre Iguodala, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın durumu hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Andre Iguodala, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın durumu hakkında konuştu.

Iguodala kısa süre önce The Athletic'den Sam Amick ile konuştu ve mental durumundan ötürü 76ers'a katılmayı reddeden Simmons hakkında yorum yaptı.

Veteran oyuncu başka bir kimsenin zihinsel sağlığı hakkında "konuşulmaması" gerektiğini iddia ederken, işin içinde "çok fazla para" olduğundan ötürü Simmons'ın insan olarak görülmesinin oldukça zorlaşmış olduğunu belirtti:

"Kimsenin akıl sağlığı hakkında konuşamazsınız. Neyse odur. Ama işin içinde çok fazla para var. Ve ne kadar çok para kazanırsanız, insanlığınızı o kadar elinizden alırlar."

Simmons'ın kontratında dört sezonu ve 147 milyon dolar alacağı bulunuyor.


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