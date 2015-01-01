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Iguodala'nın üç tercihi var: Nets, Warriors veya Lakers!

Tecrübeli forvet Andre Iguodala'nın önümüzdeki sezon Brooklyn Nets, Golden State Warriors veya Los Angeles Lakers'ta oynamayı arzuladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Tecrübeli forvet Andre Iguodala'nın önümüzdeki sezon Brooklyn Nets, Golden State Warriors veya Los Angeles Lakers'ta oynamayı arzuladığı bildirildi.

Iguodala, Miami Heat'in 2021-22 sezonu için 15 milyon dolarlık takım opsiyonunu reddetmesinin ardından, serbest oyuncu olmuştu.

2015'te Golden State Warriors ile Finaller MVP'si ödülünü kazanmış olan 37 yaşındaki oyuncu, 2019'da Memphis Grizzlies'e takas edilmeden önce takımla iki şampiyonluk daha kazanmıştı.

Iguodala, Miami formasıyla benchten geldiği 63 maçta %33 üçlük isabeti ile 4.4 sayı, 3.5 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları tutturmuştu.


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