Iguodala: "LeBron, şimdiye kadarki en iyi yetenek!"

Miami Heat forveti Andre Iguodala, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile geçmişteki düellolarına değindi ve kendisini "Şimdiye kadarki en iyi yetenek" olarak nitelendirdi.



Golden State Warriors ile arka arkaya dört sezon şampiyonluk turunda, James liderliğindeki Cleveland Cavaliers ile hep karşılmış olan 16 yıllık tecrübeli oyuncu, Heat'in önündeki zorluğun farkında.



Iguodala, The Undefeated'den Marc Spears'a şunları söyledi:



"Şimdiye kadarki en iyi yeteneği savunduğunuzu anlayarak, bu konuda istekli olmanız gerek. Hata yaptığınızda, size bunu ödeteceğini bilmeniz lazım. Hatasız basketbol oynamaya çalışmanız lazım. Kendisini, şut, pas ya da savunma pozisyonlarında sizin avantajlı, onun da savunmasız olduğunu düşündüğünüz durumlara düşürmeye çalışmanız gerekli."



Spears, 2015'te büyük ölçüde James'e karşı yaptığı savunma sayesinde Finaller MVP'si ödülünü kazanan Iguodala'nın, Los Angeles Lakers yıldızını o seriden beri savunurken, %44 şut isabetinde tuttuğunu belirtti. Heat başantrenörü Erik Spoelstra, veteran oyuncunun deneyim zenginliği göz önüne alındığında, James'i yavaşlatmak için kendisini bir seçenek olarak konuşlandırmayı bekliyor.



Jimmy Butler da ayrıca muhtemelen James'i kontrol altına almakla görevlendirilecek. Kariyerinde dört kez savunma beşlerine seçilen Butler, Chicago Bulls için oynarken, geçmişteki playofflarda LeBron ile birkaç kez eşleşmişti. Butler'ın Bulls kadrolarının, playofflarda James'e karşı 3-8'lik bir derecesi bulunuyor.



NBA Finalleri'nin 1. maçı, Çarşamba gecesi TSİ 04.00'te oynanacak.



