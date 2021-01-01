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Iguodala: "Kyrie'nin zihni fazla özgür... yeteneğini görelim istemiyorlar"

Golden State Warriors forveti Andre Iguodala, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in Nets'e dönüşü hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Andre Iguodala, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in Nets'e dönüşü hakkında konuştu.

Kısa süre önce Kyrie'nin Nets'e dönme sürecini başlattığı ve büyük olasılıkla deplasman maçlarında oynayacağı bildirilmişti.

Iguodala, Irving ile ilgili bu gelişme hakkında konuşarak, Nets yıldızını övdü "yeteneğini dünyaya göstermesini" umduğunu belirtti:

"Kyrie adamımdır. Bu yüzden umarım yeteneğini dünyaya gösterir ve bana en iyi oyuncu olduğunu kanıtlamaya devam eder. Yine de, onu ve yeteneklerini görelim istemiyorlar. Zihni bunun için fazla özgür.

Playofflarda oynadığı sürece, forma giydiği her maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Adam o kadar iyi fakat hiçbiriniz bunu söylemek istemiyorsunuz."

Kariyerinde yedi kez All-Star ve bir kez şampiyon olan Irving, önceki sezon maç başına 35 dakika civarında 26.9 sayı, 6.0 asist, 4.8 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamaları tutturmuştu.


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