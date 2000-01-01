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Iguodala: "Iggy lakabını sevmiyorum, ama benimsedim"

Miami Heat forveti Andre Iguodala, lakabı "Iggy" hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat forveti Andre Iguodala, lakabı "Iggy" hakkında konuştu.

Golden State Warriors ile kazandığı üç şampiyonluktaki önemli rolüyle bilinen Iguodala, kısa bir süre önce "Iggy" lakabı hakkında konuştu. 36 yaşındaki oyuncu, lakabı pek sevmediğini itiraf etti:

"Sevmiyorum, ama umrumda değil. Bazen belirli şeyleri benimsemeniz gerektiğini öğrendim ve bu da benim benimsediğim bir şey."

"Iggy" kötü olmayabilir, ama "Black Mamba", "King", "Magic" veya "Dream" gibi en iyi lakaplarla karşılaştırıldığında kesinlikle etkisi belli oluyor.


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