Iguodala: "Holiday, Steph'i savunabildiğini gördüğüm tek kişiydi"

Miami Heat forveti Andre Iguodala, New Orleans Pelicans guardı Jrue Holiday'in, Golden State Warriors'tane ski takım arkadaşı Stephen Curry'yi savunabilmiş olan tek adam olduğunu söyledi.



Iguodala, The Ringer podcast'inde Bill Simmons ile konuştu ve şu açıklamaları yaptı:



"Bu adamın Steph Curry'yi çok iyi savunduğunu gördüm. Steph yine de sayı bulmuştu, ama bu, Steph'i en iyi şekilde savunduğunu gördüğüm biriydi. Ve bu adamı Kevin Durant'i savunurken de görmüştüm. Ve onu 40 dakika boyunca KD'yi savunurken gördüğümde, 'Vay canına' demiştim. Ama zaten biliyordum, çünkü eskiden takım arkadaşıydık. Jrue Holiday."



Warriors, 2015 playofflarının ilk turunda Holiday and the Pelicans ile karşılaştığında, Curry, toplamda %45.3 isabetle, 33.8 sayı ve 7.3 asist ortalamalarla oynamıştı.



Golden State, 2018 Batı Konferansı yarı finalinde Holiday ve Pelicans ile tekrar karşılaştığında, Steph, sol dizindeki sakatlık sebebiyle beş haftalık bir yokluğun ardından, 2. maç için geri dönmüştü. Dört maçta Steph, %47.8 isabetle 24.5 sayı ortalaması yakalamıştı.



Iguodala ayrıca Simmons'a, Holiday'in birkaç kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış olması gerektiğini de ekledi:



"Jrue Holiday, iki veya üç kez Yılın Savunmacısı olmalıydı. Her yıl savunma beşlerine seçilmesi gerekiyordu. Ama asla bu muhabbetlerde adı geçmeyecek."