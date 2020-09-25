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Iguodala: "Herro ve Curry arasında benzerlikler var"

Miami Heat forveti Andre Iguodala, çaylak Tyler Herro ile eski Golden State Warriors takım arkadaşı Stephen Curry arasında benzerlikler gördüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat forveti Andre Iguodala, çaylak Tyler Herro ile eski Golden State Warriors takım arkadaşı Stephen Curry arasında benzerlikler gördüğünü söyledi.

Iguodala, Doğu Konferansı Finallerinde Boston Celtics'e karşı 4. maçta kariyer rekoru kıran (37 sayı) Herro için, Sports Illustrated'dan Michael Rosenberg'e övgü dolu sözler kullandı:

"Onları karşılaştırmayacağım. Ama kesinlikle bir..., doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Top hakimiyetleri ve şutlarını kaldırma biçimleri açısından, Tyler orada bazı benzerlikler gösteriyor. Aynı olduklarını söylemiyorum. Ancak dripling sırasında ve pası aldıktan hemen sonra topu şut pozisyonuna getirişi konusunda benzerlikler var, ki oyuncuların oyunlarında bu özelliklerin her ikisine de sahip olması ender rastlanan bir şeydir."

Iguodala, Warriors'da Curry ile birlikte altı yıl oynamış ve üç şampiyonluk kazanmıştı.


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