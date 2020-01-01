Iguodala: "Heat'te herkesin, kendini kanıtlama isteği var!"

Miami Heat'in veteran oyuncusu Andre Iguodala, takımının NBA Finallerine kadar ulaşmasına yardımcı olan kimyasından bahsetti.



Iguodala, şu açıklamalarda bulundu:



"Farklı birçok kişiliğe sahip, harika bir kadromuz var. İster Tyler Herro'nun büyük özgüveni olsun, ister Duncan Robinson'ın alçakgönüllülüğü olsun ya da büyük Jae Crowder ve Jimmy Butler olsun.



Kendini kanıtlama isteği, bu takımdaki herkesin sahip olduğu bir şey. NBA'deki en üst sıraya ve NBA Finallerine girmenin nihai yerine ulaşmak adına ilerlemelerini engellemeye çalışan her durumun üstesinden gelmeyi başardılar. Buraya gelirken herkesin takım arkadaşlarının yardımıyla, kendi durumları içinde çalıştığını görmek harika bir şey."



