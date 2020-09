Iguodala, Heat ve Warriors kültürlerini karşılaştırmak istemiyor!

Miami Heat'in veteran oyuncusu Andre Iguodala, Heat ve Golden State Warriors'ın kültürlerini karşılaştırmayı reddetti.



The Athletic'den Sam Amick, Iguodala'dan Warriors ve Heat'in kültürlerini karşılaştırmasını istedi.



Ancak veteran oyuncu bunu yapmayı reddetti ve gerekçesini de şöyle açıkladı:



"Evet, ama onları karşılaştırmaktan nefret ediyorum. Bunun iki taraf için de adil olduğunu düşünmediğim için, onları karşılaştırmamaya çalışıyorum. Bence tamamen farklılar. Ama (Heat başkanı) Pat Riley'e bakmanız gerek. Pat Riley, yılanın, organizasyonun ya da nasıl söylerseniz söyleyin, başıdır. Ve bu oyunu gerçekten 80'li yılların ortalarından beri gören biri ve o zamandan beri yürüttüğü felsefeleri var.



Ve teknoloji olsun, oyuna eklenen nüanslar olsun ya da kuralların değişmesi olsun, zaman içinde o da evrimleşti. Ancak ilkeleri hala yerinde. İki takım da kendi açılarından farklılar, ancak her ikisinde de değeri görüyorsunuz. Başarıya iki farklı yoldan da gidebilirsiniz. Günün sonunda prensipler hala aynıdır. Mevcut yeteneği bir sonraki seviyeye taşımanın farklı yolları vardır ve her iki takım da bu konuda kendi biçimleriyle başarılı oldular. Her iki takım için de derin bir takdir var."



Iguodala, Warriors forması giydiği dönemde, arka arkaya beş NBA Finalinde oynamış (2015-2019) ve üç şampiyonluk kazanmıştı (2015, 2017, 2018). Ve şimdi de, Heat ekibi Los Angeles Lakers ile NBA Finalleri'nde karşılaşacağı için, arka arkaya altıncı NBA Finalleri için hazırlanıyor.