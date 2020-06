Iguodala: "Esnek 4 pozisyonunun öncüsü, FIBA 2010'daki Durant'ti"

Miami Heat oyuncusu Andre Iguodala, eski takım arkadaşı Kevin Durant'in, 2010 yılında ABD Milli Takımı'ndaki halinin, 'esnek 4' pozisyonunun öncüsü olduğunu söyledi.



Aşil sakatlığı yüzünden 2019-20 NBA sezonunda oynamamış olan Brooklyn Nets yıldızı Durant, kariyeri boyunca yakaladığı birçok başarıya sahip. Durant'ın başarıları arasında ABD erkek milli takımıyla Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ve 2010 FIBA Dünya Kupası'nda kazandığı iki altın madalya da yer alıyor.



2010 yılında ABD'de Durant ile birlikte oynayan Iguodala, Durant'ın uluslararası turnuvadaki performansını, esnek dört pozisyonunun başlangıcı olarak nitelendirdi:



"Kadroda Olimpiyatçıların hiçbiri olmasa bile, NBA'in milli takıma verebileceği yetenekli oyuncu sayısı konusunda sıkıntısı yoktu. Durant zaten ligin LeBron sonrası yüzü olarak konumlandırılmıştı, bu yüzden düşünmeden alınacaktı. Yıldızı ilk üç sezonunda sürekli yükseliyordu ve 2009-10 sezonunda sayı kralı olmuştu. Ancak FIBA Dünya Şampiyonası turnuvası, Durant'in, gelecekte Hall of Fame olacak, son on yılda tarihin en iyi skorerlerinden ve en çok yönlü oyuncularından olduğunu gösterecek Kevin Durant olduğu andı."



"Hiç kimsenin basketbol maçlarını o turnuvada olduğu gibi domine ettiğini görmemiştim. Onu uzun forvet pozisyonunda oynatmıştık ve kendisi, herkes bunu yapmadan önce ilk 'esnek 4' gibiydi. Takımlar, önüne kimi koyacaklarını bilmiyordu. 2.13m boyunda, içeriden ve dışarıdan sayı atabilen biriydi. Bana kalırsa oldukça gözardı edilen bir basketbol oynamıştı, çünkü sanırım henüz herkes tarafından tanınan bir oyuncumuz yoktu. Ama o bu olmuştu."



Durant, akranlarının birçoğu arasında, uzun forvetlerin son yıllarda rutin olarak üç nokta çizgisinin ötesine kadar şut atmalarına yol açmıştı. Son on yıldan önce, birkaç istisna dışında, uzun forvetlerin çoğu geleneksel bir şekilde çembere sırtı dönük oynuyorlardı.