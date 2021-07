Iguodala, Durant'e: "Bize kızma, o kadar iyi oyuncusun işte!"

Miami Heat forveti Andre Iguodala, kendisinin ve eski takım arkadaşı Draymond Green'in bir antrenman sırasında Kevin Durant'e ikili sıkıştırma getirdikleri anısını paylaştı.



Andre, J.J. Redick'in 'The Old Man and the Three' podcast'inde konuk oldu ve Durant'i antrenmanda savunabilmek amacıyla kullandıkları taktiklerden bahsetti.



Iguodala, bir antrenman sırasında Draymond ile beraber KD üzerinde ikili sıkıştırma yapmaya karar verdikten sonra, olayların nasıl geliştiğini şu şekilde anlattı:



"All-Star arasından sonraki dönemdeydik ve ritmimizi geri kazanmaya çalışıyorduk. Ve Draymond ile biz rekabetçi adamlarızdır. Hep kazanmaya çalışırız. Bir gün bunun tek yolunun, KD'ye ikili sıkıştırma getirmek olduğunu anlamıştık.



KD bu duruma çok kızmıştı ve ben de 'Kardeşim, sana ne anlatmaya çalıştığımızı anlamıyor musun? O kadar iyi bir oyuncusun işte... Savunmada elit seviyede, tarihin en iyi adamlarından ikisi var ve sana ikili sıkıştırma yapmak zorunda kalıyorlar. Bize kızma kardeşim, o kadar iyisin yani.' demiştim.



Adam sadece basketbol oynamak isteyen biri ve ben insanlara her zaman şunu söylerim: Hayatınızın değişmesini istiyorsanız, gidin KD'yi çalışırken seyredin."