Golden State Warriors forveti Andre Iguodala, takım arkadaşı Stephen Curry'yi 2013'te ilk kez bire bir gördükten sonraki tepkisini paylaşarak, kendisini İsa Mesih'e benzettiğini söyledi.



Eski NFL yıldızı Shannon Sharpe'ın 'Club ShayShay' isimli podcastinde konuşan Iguodala, Curry'nin kendisi için ne ifade ettiğini, büyük bir dürüstlükle şu şekilde aktardı:



"2013'te Warriors ile ilk kez sözleşme imzalamıştım. Basın toplantısında söylemeniz gereken klasik şeyleri söylersiniz ve 'Buraya şampiyonluk için geldim' falan dersiniz, fakat sizi kimse ciddiye almaz. Ama kendi kendime, 'Sanırım İsa'ya en yakın şeyle tanıştım.' demiştim.



Onu böyle bir yükün altına sokmak istemem tabii ama ömrümde onun gibi birisini görmedim. Kişiliğinden katiyen ödün vermiyor. Her gece ortaya neler koyacağını biliyorsunuz."



2015 yılının Finaller MVP'si Iguodala, Warriors ile birincisi 2015'te, ikincisi 2017'de, üçüncüsü 2018'de ve dördüncüsü 2022'de olmak üzere toplamda dört yüzük kazanmıştı.





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