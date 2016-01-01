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Iguodala: "Cavs'in 3-1'den dönmesinde, bazı dış etkenler vardı..."

Golden State Warriors forveti Andre Iguodala, Cleveland Cavaliers'ın 2016 NBA Finalleri'nde 3-1'den destansı bir şekilde geri dönmesi hakkında "bazı dış etkenlerin olduğunu" iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Andre Iguodala, Cleveland Cavaliers'ın 2016 NBA Finalleri'nde 3-1'den destansı bir şekilde geri dönmesi hakkında "bazı dış etkenlerin olduğunu" iddia etti.

Warriors ekibi 2016'da bir sezonda en çok galibiyet (73) rekorunu kırdıktan sonra, Cavaliers'a karşı üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmaya yalnızca bir maç uzaktayken, LeBron ve ekibi tarihte bir kez yaşanacak şekilde Golden State kadrosunu yedi maçta mağlup etmeyi başarmıştı.

"The Breakfast Club" isimli radyo programında konuşan Iguodala, bu yenilgilerine neyin yol açtığı hakkında konuştu ve her şeyin değiştiği an olarak, Draymond Green'in uzaklaştırma cezası almasını gösterdi:

"Bazı dış etkenler vardı... Yani Draymond seride garip bir nedenden dolayı uzaklaştırma almıştı. 5. maçta oynamamıştı ve bu maç, 3-1 öne geçtikten sonra kendi sahamızda oynadığımız bir maçtı. Bu durum da tüm serinin çehresini değiştirmişti."

Ligin kararına göre Green, "LeBron'un kasığına gereksiz bir şekilde temas ettiği" için sportmenlik dışı faul aldıktan sonra (playoff serisinde bu şekilde aldığı dördüncü fauldü), 5. maçta oynamamıştı.


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