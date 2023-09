Serbest oyuncu Andre Iguodala, Houston Rockets forveti Dillon Brooks'un 'deli' kafa yapısı olmadan NBA'de yer bulamayacağını iddia etti.



Brooks, rakibinin sinirini bozmaya yönelik taktikleri ve LeBron James ile Donovan Mitchell gibi oyuncularla yaşadığı husumet nedeniyle son birkaç ayda en tanınan NBA oyuncularından biri haline gelmişti.



Eski NBA oyuncusu JJ Redick'in podcast'i The Old Man and the Three'de yer alan Iguodala, Brooks'un bu zihniyetinin NBA'de yer bulmasında en önemli faktör olduğunu şu sözlerle öne sürdü:



"NBA'de, kendisini deli olarak tanımlamamış olsa yer edinemeyecek adamlar var. Bu adamların kendilerine bakış açılarında bir bencillik yatıyor. Mesela Dillon Brooks deli olmasaydı, NBA'de yeri olmazdı."



Brooks, bu zihniyeti sayesinde geçtiğimiz yaz Rockets'tan önümüzdeki dört sezon için yaklaşık 86 milyon dolar alacağı bir kontrat kapmayı başarmıştı.