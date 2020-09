Iguodala: "40 yaşıma kadar rahatça oynarım"

Miami Heat forveti Andre Iguodala, 40 yaşına kadar basketbol oynayabileceğine inandığını söyledi.



36 yaşındaki oyuncu, The Athletic'den Sam Amick ile yakın zamanda yaptığı röportajda, ligden emekli olmadan önce dört yıl daha oynayabileceğini belirtti:



"Her günün kıymetini bilmeye ve en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. 40 yaşıma kadar basketbol oynayabilirim, rahatça. Özellikle de oyunu bu şekilde basitleştirmeleriyle. Şimdi 36 yaşındayım ve oyunu basitleştirme biçimleri, değerimi eskisi kadar değerli olmasa da her zamankinden daha fazla gördüğüm anlamına geliyor."



Şu anda ligde 16. sezonunda olan Iguodala, NBA Finalleri'nde altıncı kez üst üste oynamaya hazırlanıyor.