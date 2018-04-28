Igor Tudor'dan Serie A için ilk sözler

Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaşan Galatasaray'ın eski teknik direktörüBenevento ile karşılaşacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.Udinese ile ilk maçına çıkacak olan Tudor, ''Benevento'nun sıralamadi yeri gerçek kalitesini göstermiyor. Milan'ı deplasmanda yenmiş bir takım. İyi bir futbol oynuyorlar. Bizim sadece iyi bir performans sergilememiz lazım. Eğer bunu yaparsak sonuçlar kendiliğinden gelecektir.'' sözlerini kullandı.Ligde üst üste 11 maç kaybeden takımını değerlendiren Hırvat çalıştırıcı, ''11 maç kaybettikten sonra mental yorgunluk olması normal. Takımda sinir ve depresyon olması normal. Hafta boyunca onlara moral aşılamaya çalıştım. Sahada da güçlü bir takım bekliyorum'' dedi.