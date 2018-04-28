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Igor Tudor'dan Serie A için ilk sözler

İtalya Serie A takımlarından Udinese'nin teknik direktörü olan Igor Tudor, yeni takımı hakkında ilk kez konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Igor Tudor'dan Serie A için ilk sözler
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28 Nisan 2018 17:04
Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaşan Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Benevento ile karşılaşacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

''BİZ İYİ OYNARSAK SKORLAR GELİR''

Udinese ile ilk maçına çıkacak olan Tudor, ''Benevento'nun sıralamadi yeri gerçek kalitesini göstermiyor. Milan'ı deplasmanda yenmiş bir takım. İyi bir futbol oynuyorlar. Bizim sadece iyi bir performans sergilememiz lazım. Eğer bunu yaparsak sonuçlar kendiliğinden gelecektir.'' sözlerini kullandı.

''11 MAÇ KAYBETTİKTEN SONRA...''

Ligde üst üste 11 maç kaybeden takımını değerlendiren Hırvat çalıştırıcı, ''11 maç kaybettikten sonra mental yorgunluk olması normal. Takımda sinir ve depresyon olması normal. Hafta boyunca onlara moral aşılamaya çalıştım. Sahada da güçlü bir takım bekliyorum'' dedi.

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