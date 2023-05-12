Igor Tudor: 'Sanchez, Messi ile hemen hemen aynı seviyede'

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, sezon başında adı Galatasaray ile de anılan Alexis Sanchez ile ilgili konuştu.



Tudor yaptığı açıklamada, "O bizim için kilit bir oyuncu. Alexis Sanchezli Marsilya var. Bir de onsuz Marsilya var. Bizim için çok önemli, çok başka bir bir seviye. Çok alçakgönüllü biri." dedi.



Şilili yıldıza övgülerini sürdüren Tudor, "O, hemen hemen Messi, Ronaldo, Haaland ve Mbappe gibi oyuncuların seviyesinde. Sanchez yeri doldurulamaz bir yıldız." ifadelerini kullandı.



