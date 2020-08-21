Igor Tudor, resmen Juventus'ta!

Hajduk Split, Igor Tudor'un takımdan ayrıldığını ve Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak göreve başladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Igor Tudor, resmen Juventus'ta!
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21 Ağustos 2020 19:10
Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, futbolculuk döneminde forma giydiği Juventus'a antrenör olarak döndü.

Hırvat teknik adam, Maurizio Sarri'nin ardından teknik direktörlük görevine gelen Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak göreve başladı.

18 maçta takımın başında yer aldığı Hajduk Split, 42 yaşındaki hocanın ayrılığını duyurdu ve kariyerinde başarılar diledi.

Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, daha sonra Udinese'de görev almış ve sonrasında da Hajduk Split'in yolunu tutmuştu.

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