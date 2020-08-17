Igor Tudor, Juventus'a geri dönüyor! Sürpriz görev

Futbolculuk kariyerinde Juventus forması giyen Igor Tudor, eski takımına Andre Pirlo'nun ekibinde yer almak için dönüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Igor Tudor, Juventus'a geri dönüyor! Sürpriz görev
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17 Ağustos 2020 17:15
Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus'ta Maurizio Sarri'nin ardından teknik direktörlük görevine gelen Andrea Pirlo'nun ekibinde sürpriz bir ismin olacağı öne sürüldü.

İtalya basını, futbolculuk kariyerinde Juventus forması giyen Igor Tudor'un, Andrea Pirlo'nun teknik ekibinde olacağını duyurdu. Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split'in başına olan Tudor'un, görevinden ayrılarak Juventus'da teknik heyette yer alacağı belrtildi.

Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, daha sonra Udinese'de görev almış ve sonrasında da Hajduk Split'in yolunu tutmuştu.

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