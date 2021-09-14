Igor Tudor, İtalya'da yeni iş buldu

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan Igor Tudor, Serie A'da yeni bir iş buldu.
Hırvat teknik adam, ilk 3 maçta puan alamayan Eusebio di Francesco'nun görevine son veren Verona'nın başına geçti.
Verona'da Galatasaray'ın eski oyuncusu Koray Günter ile birlikte milli futbolcu Mert Çetin forma giyiyor.
Igor Tudor, son olarak Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yardımcılığı görevinde yer almıştı.
Hırvat teknik adam, ilk 3 maçta puan alamayan Eusebio di Francesco'nun görevine son veren Verona'nın başına geçti.
Verona'da Galatasaray'ın eski oyuncusu Koray Günter ile birlikte milli futbolcu Mert Çetin forma giyiyor.
Igor Tudor, son olarak Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yardımcılığı görevinde yer almıştı.