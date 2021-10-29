Igor Tudor'dan Galatasaray itirafı

Hellas Verona Teknik Direktörü Igor Tudor, basın toplantısında geride kalan sezon, Juventus galibiyeti ve Galatasaray dönemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Igor Tudor'dan Galatasaray itirafı
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29 Ekim 2021 16:19

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