Igor Tudor: ''Başkana kırgınım''

Sabah Gazetesi

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Galatasaray'la yolları ayrılan İgor Tudor dün ülkesine döndü... Hırvat teknik adam, kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa ancak sitem dolu bir açıklama yaptı.Igor Tudor, "Cadı avı bitti. Cadı yandı...Yeni hedeflere odaklanacağım. İçim rahat ve huzurlu bir şekilde ayrılıyorum. Ben ve yardımcılarım elimizden gelenin en iyisini yaptık. 16 haftanın 14'ünde liderdik. Görevime son verildiğinde de liderin sadece bir puan gerisindeydim" dedi. Türk futbolu için de iyi niyetlerini dile getiren Hırvat hoca, "Türkiye futbolu seven bir ülke. Türk futboluna huzur ve mutluluk diliyorum. Bu ülkenin futbolu huzur içinde devam etsin" ifadesini kullandı.Daha sonra'ne açıklama yapan Igor Tudor,diyerek üzüntüsünü ortaya koydu. G.Saray'ın şampiyonluğuna inandığını da vurgulayan Hırvat hoca,dedi. Tudor kendisini futbolcuların göndermediğini de sözlerine ekledi.Salı günü oyuncularla vedalaşan Tudor'u havalimanına kulüp şoförü bıraktı. Yolcu edenler ise kulüp tercümanı Mert Çetin ile analiz uzmanı Can Mutlu oldu.Türkiye'ye veda eden Igor Tudor ülkesine dönerken yanında tam 10 adet bavul vardı.Leonardo ile yollarını ayıran Antalyaspor'un Tudor'la görüştüğü ortaya çıktı. Devre arasında yapılacak genel kurulla birlikte yeni başkanını bekleyen Antalyaspor adına Tudor'la kulübün scout ekibinde yer alan Adnan Gülek'in temas kurduğu öğrenildi. Ancak net bir yanıt alamadı.