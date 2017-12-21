Igor Tudor: ''Başkana kırgınım''

Galatasaray'la yolları ayrılan İgor Tudor dün ülkesine döndü... Hırvat teknik adam, kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa ancak sitem dolu bir açıklama yaptı.
Igor Tudor, "Cadı avı bitti. Cadı yandı...Yeni hedeflere odaklanacağım. İçim rahat ve huzurlu bir şekilde ayrılıyorum. Ben ve yardımcılarım elimizden gelenin en iyisini yaptık. 16 haftanın 14'ünde liderdik. Görevime son verildiğinde de liderin sadece bir puan gerisindeydim" dedi. Türk futbolu için de iyi niyetlerini dile getiren Hırvat hoca, "Türkiye futbolu seven bir ülke. Türk futboluna huzur ve mutluluk diliyorum. Bu ülkenin futbolu huzur içinde devam etsin" ifadesini kullandı.
"GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK"
Daha sonra Sabah Gazetesi'ne açıklama yapan Igor Tudor, "Bunu hak etmedim. Böyle gönderilmeyi beklemiyordum. Başkan bana daha önce olduğu gibi arkamda durmadı. Başkana kırgınım" diyerek üzüntüsünü ortaya koydu. G.Saray'ın şampiyonluğuna inandığını da vurgulayan Hırvat hoca, "Sezon başı planlamamızda lige iyi başlayacağımızı ve sezonu erken açtığımız için ilerleyen haftalarda düşüş yaşayacağımızı öngörmüştük. Şu anki durum sürpriz değil" dedi. Tudor kendisini futbolcuların göndermediğini de sözlerine ekledi.
ÇETİN VE MUTLU!
Salı günü oyuncularla vedalaşan Tudor'u havalimanına kulüp şoförü bıraktı. Yolcu edenler ise kulüp tercümanı Mert Çetin ile analiz uzmanı Can Mutlu oldu.
10 BAVULLA AYRILDI
Türkiye'ye veda eden Igor Tudor ülkesine dönerken yanında tam 10 adet bavul vardı.
SÜRPRİZ TALİP!
Leonardo ile yollarını ayıran Antalyaspor'un Tudor'la görüştüğü ortaya çıktı. Devre arasında yapılacak genel kurulla birlikte yeni başkanını bekleyen Antalyaspor adına Tudor'la kulübün scout ekibinde yer alan Adnan Gülek'in temas kurduğu öğrenildi. Ancak net bir yanıt alamadı.
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Igor Tudor, "Cadı avı bitti. Cadı yandı...Yeni hedeflere odaklanacağım. İçim rahat ve huzurlu bir şekilde ayrılıyorum. Ben ve yardımcılarım elimizden gelenin en iyisini yaptık. 16 haftanın 14'ünde liderdik. Görevime son verildiğinde de liderin sadece bir puan gerisindeydim" dedi. Türk futbolu için de iyi niyetlerini dile getiren Hırvat hoca, "Türkiye futbolu seven bir ülke. Türk futboluna huzur ve mutluluk diliyorum. Bu ülkenin futbolu huzur içinde devam etsin" ifadesini kullandı.
"GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK"
Daha sonra Sabah Gazetesi'ne açıklama yapan Igor Tudor, "Bunu hak etmedim. Böyle gönderilmeyi beklemiyordum. Başkan bana daha önce olduğu gibi arkamda durmadı. Başkana kırgınım" diyerek üzüntüsünü ortaya koydu. G.Saray'ın şampiyonluğuna inandığını da vurgulayan Hırvat hoca, "Sezon başı planlamamızda lige iyi başlayacağımızı ve sezonu erken açtığımız için ilerleyen haftalarda düşüş yaşayacağımızı öngörmüştük. Şu anki durum sürpriz değil" dedi. Tudor kendisini futbolcuların göndermediğini de sözlerine ekledi.
ÇETİN VE MUTLU!
Salı günü oyuncularla vedalaşan Tudor'u havalimanına kulüp şoförü bıraktı. Yolcu edenler ise kulüp tercümanı Mert Çetin ile analiz uzmanı Can Mutlu oldu.
10 BAVULLA AYRILDI
Türkiye'ye veda eden Igor Tudor ülkesine dönerken yanında tam 10 adet bavul vardı.
SÜRPRİZ TALİP!
Leonardo ile yollarını ayıran Antalyaspor'un Tudor'la görüştüğü ortaya çıktı. Devre arasında yapılacak genel kurulla birlikte yeni başkanını bekleyen Antalyaspor adına Tudor'la kulübün scout ekibinde yer alan Adnan Gülek'in temas kurduğu öğrenildi. Ancak net bir yanıt alamadı.
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