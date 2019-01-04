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Igor Tudor, Azerbaycan'a gidiyor!..

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan teklif aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Igor Tudor, Azerbaycan'a gidiyor!..
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04 Ocak 2019 12:57
Azerbaycan Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'a Milli Takım teknik direktörlüğü teklifi yaptı.

Azerbaycan basınında yer alan haberde; menajerler tarafından Azerbaycan Futbol Federasyonu'na önerilen Slaven Bilic, listede 1 numaraya yerleşti. Igor Tudor'un takım çalıştırmadığı ve bir önceki teknik direktörü Robert Prosinecki'den sonra bu göreve sıcak baktığı kaydedildi.

Azerbaycan'ın Tudor'dan önce Slaven Bilic'e teklif yaptığı ancak Hırvat teknik direktörün burada herhangi bir hedefe ulaşamayacağı için görevi kabul etmediği vurgulandı.

40 yaşındaki Igor Tudor, Galatasaray'dan önce Hajduk Split, PAOK, Karabükspor ve sonrasında Udinese'de görev aldı.

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