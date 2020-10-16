Igor Kokoskov: "Tahmin ettiğim gibi oldu"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Bayern Münih maçındaki büyük düşüşü değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
Igor Kokoskov: 'Tahmin ettiğim gibi oldu'
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16 Ekim 2020 23:09
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, ilk yarıyı 20 sayı önde kapatmalarına rağmen Bayern Münih'e mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Devre arasında bunun olabileceğini gördüğünü söyleyen koç, "Maç 40 dakika, kazanmadık, daha bir şey bitmedi demiştim devre arasında, tahmin ettiğim gibi oldu. Fiziksel anlamda güçlü kaldılar, birbirimizi savunduk sanki, hücumda birbirimizi durdurduk. Bayern Münih'i tebrik ediyorum. Birlik içinde kalacağız, sezon uzun, bu tip maçları belki kaybetmeyi öğreneceğiz ama sonunda savaşarak kazanacağız." ifadelerini kullandı.


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