Igor Kokoskov: 'Son 1 ayda hiçbir şeyi değiştirmedim'

THY EuroLeague'in 23. haftasında deplasmanda Khimki'yi 107-76'yı mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Konsantrasyonlarından kopmadıklarını söyleyen tecrübeli koç, "İşi kendimiz kolaylaştırdık. Maç boyunca enerjimizden ve konsantrasyonumuzdan kopmadık. Aslında kolay değildi, aksiyon verebilen bir takım Khimki. Çok fazla üçlük deneyen ve girdiğinde tehlikeli olabilen bir tkaım Khimki. Oyun planımız iyi gitti." dedi.



Takım olarak beraber hareket ettiklerini dile getiren Igor Kokoskov, "Son 1 ayda hiçbir şey değiştirmedim açıkçası, biraz daha savaşıyoruz, takım bir arada. Beraber hareket ediyoruz, bu biraz önemli. Çıkış yollarını birlikte buluyoruz, düşünce beraber kalkıyoruz, savaşıyoruz. Takım oyunu, çok önemli. Sezon uzun, uzun bir yolumuz var, devamını da getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.



