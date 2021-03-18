Igor Kokoskov: 'Sahaya savaşmaya çıktık'

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, EuroLeague'in 30. haftasında oynadıkları Zalgiris maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Takım oyununun önemine vurgu yapan Kokoskov, "Kötü galibiyet diye bir şey yok, bizim için güzel bir galibiyet oldu. Fakat boyalı bölgeyi savunmak önceliğimizdi. Bence savunmada bunu başardık ve Zalgiris'i boyalı bölgeden uzak tuttuk. Savunmamız, hücumumuzun öncüsü oldu. Savunmada yaptığımız hamleler bize enerji ve ivme kazandırdı. Bu savunmayı, sayılara çevirmeye çalışıyoruz. Takım oyunu ile kazandık. Herkes bu maçın ne kadar önemli olduğunun bilincinde, sahaya savaşmaya çıktı. Playofflarda oynayacaksanız evinizde kazanmak zorundasınız, bugün bunu yaptık." ifadelerini kullandı.



Daha akıllı olmaları gerektiğini dile getiren Hırvat koç, "Verimli oynamalı, topun kıymetini bilmeliyiz. Bu akşam bu anlamda iyiydik. Verimli oynadık. Maçın bir noktasında top kayıpları bizi mahvediyordu. Üçüncü çeyreğin ilk üç dakikasında üç top kaybı yaptık. Bence bundan daha iyiyiz. Top kayıplarını azaltmak için çok ama çok çalışıyoruz. Verimli olmalı, akıllı oynamalıyız. Mücadele ediyoruz ama daha akıllı oynamalıyız." dedi.



