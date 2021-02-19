Igor Kokoskov: 'Rakibin enerjisine karşılık vermeliyiz'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 25. hafta maçında Alba Berlin'i konuk ediyor. Başantrenör Igor Kokoskov, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Takım olarak yüksek enerjiyle oynamaları gerektiğine vurgu yapan Başantrenör Igor Kokoskov, "Alba Berlin çok sağlıklı bir takım yapısına sahip. Her zaman birlikte oynuyorlar ve sert olmaya çalışıyorlar. Birlikte mücadele ediyorlar. Bu, onların takım kimyasını ve koçlarının takımlarına katkısını gösteriyor. Luke Sikma çok özel bir oyuncu. Oyun kurucu özelliklerine sahip bir forvet ve belki de EuroLeague'deki en iyi oyun kuruculardan biri. Ama Alba'yı yenebilmek için birden fazla isime ve konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Karşılaşmaya çok yüksek enerjiyle girmeli, rakip şutları rahatsız edebilmeli ve ribauntları kontrol etmeliyiz. Bu karşılaşmanın bir numaralı noktası, rakibin enerjisine karşılık verebilmek olacak." dedi.





