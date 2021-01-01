Igor Kokoskov, NBA yolcusu!

Fenerbahçe Beko'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Amerikan basınından Marc Stein'ın haberine göre; göre Igor Kokoskov, sarı lacivertlilerden ayrılacak.



Fenerbahçe Başantrenörü Igor Kokoskov'un Dallas Mavericks ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı belirtildi. Sırp çalıştırıcının Dallas'ta başantrenörlüğe getirilen Jason Kidd'in yardımcılığını yapması bekleniyor.



Anlaşma gerçekleşirse Slovenya A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı 2007'de Avrupa Şampiyonu yapan Kokoskov, o takımın yıldızı olan Doncic ile NBA'de yeniden buluşacak.



Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov'u geçen yıl temmuz ayında, Zeljko Obradovic'in ayrılmasından sonra göreve getirmişti.



Sarı lacivertliler Kokoskov yönetiminde Euroleague play-off turunu ve ING Basketbol Süper Ligi finalini Anadolu Efes'e kaybetmişti.



