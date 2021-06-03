Igor Kokoskov: 'Daha güçlü olmalıyız'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, Anadolu Efes'e 111-71 yenildikleri ING Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Igor Kokoskov, "Üçüncü çeyrek belirleyici oldu. İyi bir takıma karşı oynarken hata payınız çok azdır ve biz de bu bölümde çok fazla top kaybı yaptık. Maç da elimizden bu süreçte kayıp gitti. Önemli bir seri yakaladılar ve geri gelemedik. Özellikle mental ve fiziksel olarak çok daha güçlü olmalıyız. Rakibimizi savunmada durdurabilmeli ve hücumda topu daha iyi paylaşabilmeliyiz. Playoff'tayız, şimdi hemen toparlanıp önümüzdeki karşılaşmaya hazırlanmalıyız." dedi.



