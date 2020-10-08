Igor Kokoskov: 'Burası EuroLeague!'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Anadolu Efes'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Ribauntların önemine vurgu yapan Kokoskov, "Hazırlık maçından itibaren kilidimiz ribaunt. Bu istek, bu enerji, bu toplu bir sorumluluk. Sadece uzunlarımız alamaz, herkes ribaunt için savaşmalı. Ribauntları kontrol ettik ama yine de baskıyı kontrol edemedik. Top kayıplarında bazı sıkıntılar yaşadık, oyunun bu yanlarında daha başarılı olmamız lazım." ifadelerini kullandı.



Oyunda çare bulduklarını söyleyen Sırp koç, "Dar bir rotasyonumuz vardı belki, bazı oyuncuları oynatamadık ama burası EuroLeague. Basketbolda ilave çabayı bulmak zorundasınız ve biz de bunu yaptık." dedi.



Kokoskov, yeni oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirterek, "THY Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynayacak olmanın bilinciyle buraya geldik. Anadolu Efes'te çok fazla deneyimli oyuncu var. Başantrenörü aynı. Birbirleriyle nasıl oynaması gerektiğini biliyorlar. Maçta devamlılık çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.



