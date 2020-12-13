Igor Kokoskov: 'Bu ligi temiz tutmakla yükümlü kişiler maçı izlesin'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Igor Kokoskov, Pınar Karşıyaka maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Kokoskov, "Oyuncularım buraya mücadele etmek için gelmişti ve karşılaşmayı da bu şekilde oynadılar. Ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. Maalesef bizim kontrol edemediğimiz şeyler var. Bu maçı takip eden, bu ligi temiz ve doğru tutmakla yükümlü kişiler umarım bu mücadeleyi tekrar izler ve olanları analiz edebilir." dedi.



