Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 32. hafta maçında Bayern Münih'e konuk oluyor. 30 Mart Salı günü TSİ 22.00'da Audi Dome'da oynanacak mücadele öncesi Başantrenör Igor Kokoskov, açıklamalarda bulundu.



İyi bir takıma karşı zorlu bir mücadele vereceklerini belirten Başantrenör Igor Kokoskov, "Bayern Münih çok iyi bir takım. İyi basketbol oynuyorlar ve sahada çok mücadele ediyorlar. Özellikle Vladimir Lucic'e büyük saygı duyuyoruz. Bu sezon çok iyi bir dönem geçiriyor ve takımına birçok anlamda liderlik ediyor. Karşılaşmaya tam olarak hazır gelmemiz ve sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğinin farkında olmalıyız." dedi.



