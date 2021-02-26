Igor Kokoskov: 'Anadolu Efes çok iyi bir takım'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Anadolu Efes'a 106-74 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.



Kokoskov, "Performanslarından dolayı Anadolu Efes'i tebrik etmek istiyorum. 40 dakika boyunca çok iyi oynadılar. Çok iyi bir takım. Takım olarak oynadılar. Her şeylerini takım olarak gösterdiler. Veteran bir takım, çok iyi şutörlere sahip, maçı çok iyi oynuyorlar. Micic adına mutluyum. Çok iyi bir maç çıkardı. Bizim için ders alacağımız maçlardan biriydi. Anadolu Efes'le defalarca karşılaşacağız. İyi başlamadık. Mental olarak hazır değildik. Psikolojik olarak kötü başladık. Bütün sorumluluğu ben alıyorum. Maçın ilk yarısında 10 top kaybımız vardı, ilk 5 dakikada 5 top kaybı vardı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Hatta Euroleague şampiyonluk adaylarından birine. Onlara o krediyi vermek lazım. Ama biz bugün oynadığımızdan çok daha iyi oynayabilirdik." dedi.



