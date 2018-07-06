Igor Akinfeev: ''Her zaman İspanyollar gülmez, bu sefer şans bizde...''

Rusya - İspanya maçının penaltı atışlarında 2 kurtarış yapıp takımını çeyrek finale taşıyan Rusya kalecisi Igor Akinfeev, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya Milli Takımı'nın kaptanı ve kalecisi Igor Akinfeev, İspanya'yı eleyip çeyrek finale çıktıkları maçın ardından konuştu.

Penaltı atışlarında 2 kurtarış yapan Akinfeev, "Şans her zaman İspanyolların yüzüne gülmez, bu sefer bizim yanımızdaydı. Harika bir Dünya Kupası geçiriyoruz. Bugün herkes, Rusya'nın futbol oynamayı bildiğini öğrendi." sözlerini kullandı.

Maçın adamı seçilen tecrübeli kaleci, ödül konuşmasında ise ''Maçın adamı ben değilim. Maçın adamı tüm takım'' dedi.

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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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