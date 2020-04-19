İğne İplik filmi konusu, oyuncuları, başrolü

İğne İplik filmi TV'de ilk kez TRT 1'de; Yapımcılığını Yash Raj Filmsi'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sharat Katariya'nın oturduğu, başrollerini Varun Dhawan, Anushka Sharma, Raghuvir Yadav ve Yasmin Das gibi isimlerin paylaştığı 2018 yapımı Hint filmi TV'de ilk kez TRT 1'de ekrana geliyor.

19 Nisan 2020 15:11
İğne İplik filmi konusu, oyuncuları, başrolü
Yapımcılığını Yash Raj Filmsi'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sharat Katariya'nın oturduğu, başrollerini Varun Dhawan, Anushka Sharma, Raghuvir Yadav ve Yasmin Das gibi isimlerin paylaştığı 2018 yapımı Hint filmi TV'de ilk kez TRT 1'de ekrana geliyor.
TV'de ilk kez ekrana gelecek olan filmin konusu ise şöyle:

Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri isitacak bir hikaye... "İğne İplik" (Sui Dhaga) TV'de ilk kez Pazar 20.00'de TRT 1'de!

İĞNE İPLİK FİLMİ ŞARKILARI

1. "Chaav Laaga" Papon, Ronkini Gupta 5:48
2. "Khatar Patar" Papon 5:35
3. "Tu Hi Aham" Ronkini Gupta 5:15
4. "Sui Dhaaga" Divya Kumar 5:25
5. "Sab Badhiya Hai" Sukhwinder Singh, Salman Ali

İĞNE İPLİK FİLMİ KADROSU

Başroller: Anushka Sharma ve Varun Dhawan
Senarist-Yönetmen: Sharat Katariya
Yapımcı: Maneesh Sharma
Müzik: Anu Malik

İĞNE İPLİK FİLMİ FRAGMANI İZLE


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