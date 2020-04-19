İğne İplik filmi konusu, oyuncuları, başrolü

İğne İplik filmi TV'de ilk kez TRT 1'de; Yapımcılığını Yash Raj Filmsi'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sharat Katariya'nın oturduğu, başrollerini Varun Dhawan, Anushka Sharma, Raghuvir Yadav ve Yasmin Das gibi isimlerin paylaştığı 2018 yapımı Hint filmi TV'de ilk kez TRT 1'de ekrana geliyor.
Yapımcılığını Yash Raj Filmsi'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sharat Katariya'nın oturduğu, başrollerini Varun Dhawan, Anushka Sharma, Raghuvir Yadav ve Yasmin Das gibi isimlerin paylaştığı 2018 yapımı Hint filmi TV'de ilk kez TRT 1'de ekrana geliyor.
TV'de ilk kez ekrana gelecek olan filmin konusu ise şöyle:
Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri isitacak bir hikaye... "İğne İplik" (Sui Dhaga) TV'de ilk kez Pazar 20.00'de TRT 1'de!