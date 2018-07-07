Ignashevich aktif futbol kariyerini noktaladı

Rus futbolcu Ignashevich, turnuvadan çeyrek finalde elenmeleri sonrası aktif kariyerini noktaladı.

2018 FIFA Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden ev sahibi Rusya'nın savunma oyuncusu Sergey Ignashevich, futbolu bıraktığını açıkladı.

Ignashevich, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Kabullenmesi oldukça güç olsa da buraya kadarmış. 20 yıla yakın süredir Rusya Milli Takımı'nın parçası olduğum için mutluyum. Sevgilerinden ötürü CSKA Moskova taraftarlarına da ayrıca teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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