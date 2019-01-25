Ighalo için Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ilgilendiren açıklama!

veile transferde ismi anılanTürkiye'den teklif aldığı doğrulandı.Premier Lig ve Türkiye'den Ighalo'ya ilgi olduğunu açıklayan Nijerya Milli Takımı'nın teknik direktörü Gernot Rohr, "Çin'de şu an sezon devam etmediği için Ighalo oynayamıyor. Ighalo, Avrupa'ya geri dönmek istiyor. İngiltere ve Türkiye'den kulüplerle görüşüyor" dedi.Gernot Rohr sözlerini "Umarım düzenli bir şekilde oynayabilir. Milli takımda son maçlar iyi işler yaptı. Tekrar forma girmesi, kulübünde oynaması gerekiyor" ifadeleriyle tamamladı.Çin ekibi Changchun Yatai'de forma giyen 29 yaşındaki forvet, geçen sezon 28 maçta 21 gol attı ve 1 asist yaptı.