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Ighalo için Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ilgilendiren açıklama!

Nijerya Milli Takımı'nın teknik direktörü Gernot Rohr, Changchun Yatai'de forma giyen santrfor Odion Ighalo'nun Türkiye'den teklif aldığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ighalo için Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ilgilendiren açıklama!
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25 Ocak 2019 03:46
Galatasaray ve Fenerbahçe ile transferde ismi anılan Odion Ighalo'nun Türkiye'den teklif aldığı doğrulandı.

"KULÜPLERLE GÖRÜŞÜYOR"

Premier Lig ve Türkiye'den Ighalo'ya ilgi olduğunu açıklayan Nijerya Milli Takımı'nın teknik direktörü Gernot Rohr, "Çin'de şu an sezon devam etmediği için Ighalo oynayamıyor. Ighalo, Avrupa'ya geri dönmek istiyor. İngiltere ve Türkiye'den kulüplerle görüşüyor" dedi.

"DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE OYNAMALI"

Gernot Rohr sözlerini "Umarım düzenli bir şekilde oynayabilir. Milli takımda son maçlar iyi işler yaptı. Tekrar forma girmesi, kulübünde oynaması gerekiyor" ifadeleriyle tamamladı.

Çin ekibi Changchun Yatai'de forma giyen 29 yaşındaki forvet, geçen sezon 28 maçta 21 gol attı ve 1 asist yaptı.

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