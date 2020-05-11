Ighalo için Çin ve Manchester United arasında sözleşme krizi

Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua, devre arasında Manchester United'a kiraladığı Odion Ighalo'yu yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde geri çağırdı.İngiliz basınına yansıyan haberlerde Ighalo'nun Manchester United'a sezon sonuna kadar kiralandığı ancak İngiltere'de sezon bitmediği için karışıklık söz konusu olacağı belirtildi. Haberlerde sözleşme fiilen bitmediği için Manchester United'ın oyuncuyu geri göndermeye yanaşmadığı sezon sonuna kadar ibaresindeki hakkını arayacağı belirtildi. Yaşanan karışıklığa FIFA'nın müdehale etmesi bekleniyor...30 yaşındaki golcü Odion Ighalo devre arasında Shanghai Shenhua'dan Manchester United'a kiralanmış, Nijeryalı futbolcu çıktığı toplam 8 maçta 4 gol 1 asist üretmişti.