Iğdır FK yeni transferini açıkladı

Alagöz Holding Iğdır FK, Brezilyalı golcü Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Iğdır FK yeni transferini açıkladı
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28 Haziran 2024 14:35
Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Eyüpspor forması giyen Brezilyalı 33 yaşındaki golcü Rogerio Thuram'ı transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Rogerio Thuram ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Rogerio Thuram'a 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Thuram, 1. Lig'de çıktığı 15 maçta 3 gol atıp, 4 asist yaptı.

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