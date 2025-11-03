03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Iğdır FK ve Bandırmaspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Iğdır FK ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.

calendar 03 Kasım 2025 19:20 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 19:21
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Iğdır FK ve Bandırmaspor yenişemedi!
Trendyol 1. Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Iğdır FK, sahasında Bandırmaspor'u konuk etti.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmada Iğdır FK adına golü 68. dakikada Ryan Mendes attı. Konuk ekip Bandırmaspor'un golünü ise 37. dakikada Leandro Bacuna attı.


Bu sonuçla birlikte Iğdır FK, 19 puanla 8. sırada yer aldı. Bandırmaspor ise 17 puanla 10. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Iğdır FK, Çorum FK'yi konuk olacak. Bandırmaspor, Boluspor'u konuk edecek.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Mavi, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 61 Mendes), Moryke Fofana, Bruno (Dk. 85 Rotariu), Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Eysseric), Eyüp Akcan (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Fode Koita, Gökcan Kaya, Güray Vural

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 80 Gani Burgaz - Dk. 90 Emirhan Acar), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Samake (Dk. 83 Topalli)

Goller: Dk. 37 Bacuna (Bandırmaspor). Dk. 68 Mendes (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 22 Tolga Kalender, Dk. 52 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 64 Eysseric, Dk. 64 Alim Öztürk, Dk. 90+3 Sinan Bolat, (Alagöz Holding Iğdır FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
