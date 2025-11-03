Trendyol 1. Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Iğdır FK, sahasında Bandırmaspor'u konuk etti.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere tamamlandı.
Karşılaşmada Iğdır FK adına golü 68. dakikada Ryan Mendes attı. Konuk ekip Bandırmaspor'un golünü ise 37. dakikada Leandro Bacuna attı.
Bu sonuçla birlikte Iğdır FK, 19 puanla 8. sırada yer aldı. Bandırmaspor ise 17 puanla 10. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Iğdır FK, Çorum FK'yi konuk olacak. Bandırmaspor, Boluspor'u konuk edecek.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Mavi, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 61 Mendes), Moryke Fofana, Bruno (Dk. 85 Rotariu), Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Eysseric), Eyüp Akcan (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Fode Koita, Gökcan Kaya, Güray Vural
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 80 Gani Burgaz - Dk. 90 Emirhan Acar), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Samake (Dk. 83 Topalli)
Goller: Dk. 37 Bacuna (Bandırmaspor). Dk. 68 Mendes (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 22 Tolga Kalender, Dk. 52 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 64 Eysseric, Dk. 64 Alim Öztürk, Dk. 90+3 Sinan Bolat, (Alagöz Holding Iğdır FK)
