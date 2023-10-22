Iğdır'da bisiklet halk sürüşü gerçekleşti

Iğdır'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet halk sürüşü gerçekleştirildi.



Iğdır Valiliği, Melekli Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe, farklı yaş gruplarından yaklaşık 150 bisikletli katıldı.



Iğdır Valiliği binasının önünde başlayan 19 kilometrelik parkur, İrem Bağları'nda tamamlandı.



Etkinlikte Iğdır Valisi Ercan Turan'ın yanı sıra kurum amirleri, bisiklet, dağcılık ve doğa sporcuları da pedal çevirdi.



Vali Ercan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Iğdırlı sporseverlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



