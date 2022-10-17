Iga Swiatek, San Diego Açık'ı kazandı

San Diego Açık'ta dünya bir numarası Polonyalı Iga Swiatek, Hırvat raket Donna Vekic'i yenerek yılın sekizinci şampiyonluğunu elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Iga Swiatek, San Diego Açık'ı kazandı
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17 Ekim 2022 17:54
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından San Diego Açık'ta dünya bir numarası Polonyalı Iga Swiatek, Hırvat raket Donna Vekic'i yenerek yılın sekizinci şampiyonluğunu elde etti.

ABD'nin San Diego şehrinde düzenlenen turnuvanın 1 saat 47 dakika süren final karşılaşmasını Polonyalı raket, 6-3, 3-6 ve 6-0 biten setlerle 2-1 kazanıp, kariyerinin 11. WTA tekler şampiyonluğuna uzandı.

Öte yandan, bu yıl Fransa Açık ve ABD Açık'ı da kazanan Polonyalı Swiatek, sezonun 64. maç galibiyetine ulaştı.

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