Iga Swiatek, Katar Açık'ta şampiyon

Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Katar Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Başkent Doha'da düzenlenen toplam 2,3 milyon dolar para ödüllü turnuvanın finalinde Swiatek, Estonyalı Anett Kontaveit ile karşılaştı.
Rakibini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup eden 20 yaşındaki Polonyalı sporcu, sert korttaki en önemli şampiyonluğunu kazandı.
Swiatek, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da acı çeken tüm insanlara desteğimi göndermek istiyorum. O görüntüleri izlemek benim için çok zor. Sınır komşumuzda böyle şeylerin yaşanacağını hayal dahi edemezdim." ifadelerini kullandı.
Başkent Doha'da düzenlenen toplam 2,3 milyon dolar para ödüllü turnuvanın finalinde Swiatek, Estonyalı Anett Kontaveit ile karşılaştı.
Rakibini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup eden 20 yaşındaki Polonyalı sporcu, sert korttaki en önemli şampiyonluğunu kazandı.
Swiatek, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da acı çeken tüm insanlara desteğimi göndermek istiyorum. O görüntüleri izlemek benim için çok zor. Sınır komşumuzda böyle şeylerin yaşanacağını hayal dahi edemezdim." ifadelerini kullandı.