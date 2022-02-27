Iga Swiatek, Katar Açık'ta şampiyon

Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Katar Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Haber; AA
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Iga Swiatek, Katar Açık'ta şampiyon
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27 Şubat 2022 00:14
 Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Katar Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Başkent Doha'da düzenlenen toplam 2,3 milyon dolar para ödüllü turnuvanın finalinde Swiatek, Estonyalı Anett Kontaveit ile karşılaştı.

Rakibini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup eden 20 yaşındaki Polonyalı sporcu, sert korttaki en önemli şampiyonluğunu kazandı.

Swiatek, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da acı çeken tüm insanlara desteğimi göndermek istiyorum. O görüntüleri izlemek benim için çok zor. Sınır komşumuzda böyle şeylerin yaşanacağını hayal dahi edemezdim." ifadelerini kullandı.

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