İftardan sonra sigara içince başım dönüyor, neden?

Ramazan ayında iftardan sonra sigar içilmek birçok tehlikeye sebep olabilir. Bu konuyla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken açıklamalar geldi.Ramazan ayını, sigara bırakma konusunda bir motivasyon kaynağı olarak kullanılabileceğini ifade eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Orhan Karaca, iftardan sonra içilen ilk sigaraya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.Oruç tutarken sigaranın etkileri vücuttan uzaklaştırmak için sigara kullanıcılarının özellikle sıvı tüketimi konusunda hassas olması gerektiğini belirten Dr. Orhan Karaca, "Sigara kullanıcıları, Ramazan ayında sebze ve meyve tüketimine dikkat etmelidir. Özellikle iftardan hemen sonra olmamak kaydıyla hafif tempoda yürüyüşler, solunum fonksiyonlarının iyileşmesi açısından önemlidir." dedi.ORUÇ TUTMADA SİGARA İÇEMEME NEDENİYLE ZORLANAN KİŞİLERE ÖNERİLEROruç tutarken sigara içmeme nedeniyle zorlanan kişilere önerilerde bulunun Dr. Orhan Karaca, şunları söyledi; " Ortam değiştirmek, dinlenmek, bir başka şeyle meşgul olmak geçici baş etme yöntemleri olabilir. Ayrıca bazı uğraşlar ve sosyal etkinlikler de bu baş etmeye yardımcı olabilir. Ramazan'da sigara bırakma tedavisi de başlanabilir."ORUÇ TUTMANIN SİGARAYI BIRAKMA KONUSUNDA BİR AVANTAJI VAR MIDIR?Karaca, "Ramazan ayı bazı kişiler için sigara bırakma konusunda milat olabilir. Oruç nedeniyle sigara içmeyenler oruç sonrası da içmeme konusunda cesaretlenirler. Zira vücut o saate kadar dayanmıştır. İftara kadar tuttuğu "sigara orucunu" iftardan sonra da devam ettirmemesine bir engel yoktur." şeklinde konuştu.RAMAZAN AYINDA SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN UYGULANAN BİR TEDAVİ VAR MIDIR? VARSA NEDİR?Sigara bırakmanın Ramazan ayına özel bir tedavi şekli olmadığını özellikle vurgulayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Orhan Karaca, " Ramazan'da sigara bırakmanın özel bir tedavi şekli yok ama Ramazan ayı sigara bırakma konusunda bir motivasyon kaynağı olarak kullanılabilir. Sigara bırakma hem psikoterapinin hem de ilaç tedavisinin içinde olduğu bir süreçtir" dedi.ORUÇ TUTULAN ZAMANLARDA TÜM GÜN SİGARA İÇMEMENİN ARDINDAN İÇİLEN İLK SİGARA VÜCUDU NASIL ETKİLER?Psikiyatri Uzmanı Dr. Orhan Karaca, "Sigarasız geçirilen zamanda kandaki oksijen miktarı artar ve kişi dinçleşir. Ayrıca sürekli içilen sigara nedeniyle uyarılan bazı reseptörler de uyarılmaz. İlk sigara içildiğinde hem kandaki oksijen miktarı düşer hem de nikotin bekleyen (!) reseptörler yoğun şekilde uyarılır. Özellikle baş dönmesi, denge kaybı yaşanabileceği dikkate alınmalı ve düşme ve travmaların ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır." dedi.SİGARA KULLANAN KİŞİLERE, İFTARDAN SONRA SİGARA İÇMEMELERİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN ÖNERİLER"Özellikle rutin hale gelen sigara içme yeri, zamanı, birlikte içilen kişi gibi faktörlerden uzaklaşılmalıdır. Eğer sigara içerken kurallaştırılmış davranışlar varsa bunlarda terk edilmelidir. İftarla sahur arasında belli sayıda ya da belli zaman dilimlerinde sigara içme kuralı koyabilir. Böyle yapan kişi iftarla sahur arasında 1 paket bitirmek yerine en çok 7 tane içer."RAMAZAN AYINDA UZUN SAATLER SİGARA İÇMEMENİN SİGARAYI BIRAKMAYA FAYDASI OLUR MU?Ramazan'da uzun saatler sigara içmeyen insanlarda ilk günlerde gerginlik, huzursuzluk vs gibi belirtiler ortaya çıkabileceğini ifade eden Karaca, bu belirtilerin bir süre sonra düzelmeye başlayacağını söyledi. Psikiyatri Uzmanı Dr. Orhan Karaca, " Kişinin soluk alıp vermesinde düzelme olması ve sigara bırakmanın verdiği dinçlik sayesinde kişi sigarasız geçirdiği zamandaki gerginlikle baş etmeye başlar. Dolayısıyla uzun süre sigara içmeyen ve buna dayanabilen kişi sigara içmemenin avantajlarını da görmüş olur ve sigara bırakma konusunda cesaretlenir." dedi.