İftarda yenilecek yemekler, en nefis iftar yemekleri

Ramazanda iftarda yenilecek yemekler ve en nefis iftar yemekleri önerileri için google'da çok ciddi aramalar yapıyor. İftar için çok güzel yemekleri bir araya getirdik

04 Mayıs 2021 18:05
İftarda yenilecek yemekler, en nefis iftar yemekleri
Ramazan ayında iftarda ne yemeniz konusunda size yardımcı olması için yemek lisyesi hazırladık. "İftarda yenilecek yemekler, en nefis iftar yemekleri" diyorsanız ve internet üzerinden yemek menüsü arıyorsanız bu tariflere bakmanınız öneririz. İşte mutlaka bakmanız gereken haberimizin detayları
Çorba tarifleri, önerileri
Salçalı Arpa Şehriye Çorbası
Kırmızı Mercimek Çorbası
Tel Şehriye Çorbası Tarifi
Tavuk Suyunda Ezogelin Çorbası
Unlu Yoğurt Çorbası Tarifi
Yayla Çorbası
Valide Sultan Çorbası
Kremalı Domates Çorbası Tarifi
Mercimekli Erişte Çorbası
Ekşili Tavuk Çorbası
Tavuklu Tel Şehriye Çorbası Tarifi
Süzme Mercimek Çorbası

Ana Yemekler: Yukarıdaki listeden çorbanızı seçtikten sonra bu menüden de 2 adet ana yemek seçebilirsiniz. Tavsiyemiz bunlardan birinin pilav türlerinden biri olmasıdır.
Etli Pilav Tarifi
Nohutlu pilav
Arpa Şehriye Pilavı
Nohutlu Bulgur Pilavı
Yeşil Fasulye
Mantar Yemeği
Haşlama Et Yemeği
Tekirdağ köftesi
Patates Oturtma
Arnavut Ciğeri
Çeşnili Et Sote
Köfteli Patates Yemeği
Etli Patates Yemeği
Güveçte Et Sote
Etli Bezelye
Fırında Et Haşlama
Izgara Köfte
Sebzeli Tavuk

Salatalar: Bu kadar güzel yemeklerin üzerine şimdi bir de güzel bir salata hazırlayalım.
Sebzeli Yoğurtlu Salata
Göbek Salata
Yumurta Salatası
Garnitürlü Patates Salatası
Semizotu Salatası
Turplu Kıvırcık Salatası
Kuru Fasulye Piyazı

Tatlılar: Tatlılar genellikle ramazanın ilerleyen günlerinde insanlara fazla gelse de yine de ramazan aylarının vazgeçilmezleri arasında tatlılar yer alır.
Revani Tatlısı
Ayva Tatlısı
Tarçınlı Cevizli irmik Helvası
Çatal Tatlısı
Lokma Tatlısı
Ekmek Kadayıfı Tatlısı
Kadayıf Dolması
Sütlaç Tarifi
Tiramisu
Supangle Tarifi
Bitter Çikolatalı Puding
Şekerpare
Güllaç
SAHURA NE KADAR KALDI?

İFTARA NE KADAR KALDI?


İFTAR DUASI

Okunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.

Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-"Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü."

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; "Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti."

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."


ORUÇ İÇİN NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

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