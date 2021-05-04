Ramazan ayında iftarda ne yemeniz konusunda size yardımcı olması için yemek lisyesi hazırladık. "İftarda yenilecek yemekler, en nefis iftar yemekleri" diyorsanız ve internet üzerinden yemek menüsü arıyorsanız bu tariflere bakmanınız öneririz. İşte mutlaka bakmanız gereken haberimizin detaylarıSalçalı Arpa Şehriye ÇorbasıKırmızı Mercimek ÇorbasıTel Şehriye Çorbası TarifiTavuk Suyunda Ezogelin ÇorbasıUnlu Yoğurt Çorbası TarifiYayla ÇorbasıValide Sultan ÇorbasıKremalı Domates Çorbası TarifiMercimekli Erişte ÇorbasıEkşili Tavuk ÇorbasıTavuklu Tel Şehriye Çorbası TarifiSüzme Mercimek ÇorbasıYukarıdaki listeden çorbanızı seçtikten sonra bu menüden de 2 adet ana yemek seçebilirsiniz. Tavsiyemiz bunlardan birinin pilav türlerinden biri olmasıdır.Etli Pilav TarifiNohutlu pilavArpa Şehriye PilavıNohutlu Bulgur PilavıYeşil FasulyeMantar YemeğiHaşlama Et YemeğiTekirdağ köftesiPatates OturtmaArnavut CiğeriÇeşnili Et SoteKöfteli Patates YemeğiEtli Patates YemeğiGüveçte Et SoteEtli BezelyeFırında Et HaşlamaIzgara KöfteSebzeli TavukBu kadar güzel yemeklerin üzerine şimdi bir de güzel bir salata hazırlayalım.Sebzeli Yoğurtlu SalataGöbek SalataYumurta SalatasıGarnitürlü Patates SalatasıSemizotu SalatasıTurplu Kıvırcık SalatasıKuru Fasulye PiyazıTatlılar genellikle ramazanın ilerleyen günlerinde insanlara fazla gelse de yine de ramazan aylarının vazgeçilmezleri arasında tatlılar yer alır.Revani TatlısıAyva TatlısıTarçınlı Cevizli irmik HelvasıÇatal TatlısıLokma TatlısıEkmek Kadayıfı TatlısıKadayıf DolmasıSütlaç TarifiTiramisuSupangle TarifiBitter Çikolatalı PudingŞekerpareGüllaçOkunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;-"Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü."TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; "Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti."İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.