Ramazan ayında iftarda ne yemeniz konusunda size yardımcı olması için yemek lisyesi hazırladık. "İftarda yenilecek yemekler, en nefis iftar yemekleri" diyorsanız ve internet üzerinden yemek menüsü arıyorsanız bu tariflere bakmanınız öneririz. İşte mutlaka bakmanız gereken haberimizin detayları Çorba tarifleri, önerileri Salçalı Arpa Şehriye Çorbası Kırmızı Mercimek Çorbası Tel Şehriye Çorbası Tarifi Tavuk Suyunda Ezogelin Çorbası Unlu Yoğurt Çorbası Tarifi Yayla Çorbası Valide Sultan Çorbası Kremalı Domates Çorbası Tarifi Mercimekli Erişte Çorbası Ekşili Tavuk Çorbası Tavuklu Tel Şehriye Çorbası Tarifi Süzme Mercimek Çorbası
Ana Yemekler: Yukarıdaki listeden çorbanızı seçtikten sonra bu menüden de 2 adet ana yemek seçebilirsiniz. Tavsiyemiz bunlardan birinin pilav türlerinden biri olmasıdır. Etli Pilav Tarifi Nohutlu pilav Arpa Şehriye Pilavı Nohutlu Bulgur Pilavı Yeşil Fasulye Mantar Yemeği Haşlama Et Yemeği Tekirdağ köftesi Patates Oturtma Arnavut Ciğeri Çeşnili Et Sote Köfteli Patates Yemeği Etli Patates Yemeği Güveçte Et Sote Etli Bezelye Fırında Et Haşlama Izgara Köfte Sebzeli Tavuk
Salatalar: Bu kadar güzel yemeklerin üzerine şimdi bir de güzel bir salata hazırlayalım. Sebzeli Yoğurtlu Salata Göbek Salata Yumurta Salatası Garnitürlü Patates Salatası Semizotu Salatası Turplu Kıvırcık Salatası Kuru Fasulye Piyazı
Tatlılar: Tatlılar genellikle ramazanın ilerleyen günlerinde insanlara fazla gelse de yine de ramazan aylarının vazgeçilmezleri arasında tatlılar yer alır. Revani Tatlısı Ayva Tatlısı Tarçınlı Cevizli irmik Helvası Çatal Tatlısı Lokma Tatlısı Ekmek Kadayıfı Tatlısı Kadayıf Dolması Sütlaç Tarifi Tiramisu Supangle Tarifi Bitter Çikolatalı Puding Şekerpare Güllaç
Okunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.
Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.
PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI
Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;
-"Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü."
TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)
Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; "Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti."
İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."
ORUÇ İÇİN NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.