İftarda yenebilecek hafif yemekler tarifler menüler

Ramazanda iftarda yenebilecek hafif yemekler tarifler menüler aramalarının yoğun olduğunu düşünerek daha az kalori aldıran fazla rahatsız etmeyen menülere göz atmak istedik

03 Mayıs 2021 17:18
İftarda yenebilecek hafif yemekler tarifler menüler
İftarda yediklerinize dikkat ediyorsanız ve asla kilo almak istemiyorsanız bizim çıkardığımız menülere bir göz atmalısınız. Ramazanda internette en çok yapılan aramaların başında yemek tarifleri gelirken, en çok hafif yemekler  tarifler menüler dikkat çekiyor.

RAMAZANDA DİYET OLUR MU?

Mübarek ramazan ayında kilo vermek isteyenler için Ender Saraç'ın da önerdiği ve 10 kilo verdirdiği iddia edilen örnek bir diyet listesi paylaşacağız. 7 günlük bir diyet programını içeren bu liste her hafta aynı şekilde uygulanıyor. Ancak her zamanki gibi uyarımızı da yapmadan geçmeyelim. Bu diyet listesini uygulamadan önce mutlaka ama mutlaka doktorunuza danışmalı, onun onayı olmadan bu diyete başlamamalısınız.

1.gün:
Sahur: Az yağlı bir porsiyon pilav, kayısı kompostosu.

İftar: Kıymalı yumurta, 1 kase salata, meyve.

2.gün:
Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.

İftar: 1 tabak etli fasulye, 1 tabak bulgur pilavı, diyet güllaç.

3.gün:
Sahur: Az yağlı kıymalı ya da peynirli makarna, 1 bardak ayran.

İftar: Biber, kabak, domates veya patlıcan dolması, 1 kase yoğurt, dilediğiniz kadar meyve.

4.gün:
Sahur: 3 dilim börek, şekersiz çay.

İftar: 8 adet ızgara köfte, yarım porsiyon yağsız pilav, 1 kase cacık, 1 porsiyon diyet muhallebi.

5.gün:
Sahur: 3 dilim börek, çay.

İftar: Kıymalı ıspanak, meyve, 1 kase yoğurt.

6.gün:
Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.

İftar: Yarım porsiyon haşlama veya ızgara tavuk, 1 tabak haşlanmış patates, 1 porsiyon diyet sütlaç.

7.gün:
Sahur: Biberli, domatesli ve az yağlı patates salatası.

İftar: 1 tabak lahana sarma, 1 kase yoğurt, meyve.
 SAHURA NE KADAR KALDI?
İFTARA NE KADAR KALDI?

NOHUT SALATASI

Malzemeler

• 250 gram haşlanmış nohut
• 10 adet ortadan ikiye kesilmiş cherry domates
• 2 adet küp kesilmiş salatalık
• 1/2 bağ ince ince kesilmiş taze soğan
• 1/2 bağ kıyılmış taze nane
• 1/2 bağ kıyılmış dereotu

Sosu için

• 1/2 çay bardağı zeytinyağı
• 4 yemek kaşığı nar ekşisi
• 1/2 adet limon suyu
• 1/2 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Tüm yeşillikleri temizleyip, belirtilen şekilde doğradıktan sonra bir kapta birleştirin. Nohutları haşlayıp yumuşak hale getirin. Bu tip salatalar için nohutları önceden haşlayıp buzlukta saklayabilirsiniz. Ayrı bir kapta sosu için olan malzemeleri birleştirin ve güzelce karıştırın. Sosu, nohut ve yeşilliklerle birleştirin ve güzelce karıştırdıktan sonra servis yapın.

SEBZELİ GÜVEÇ

Malzemeler
• 1 adet soğan
• 2 adet patates
• 2 adet patlıcan
• 4 adet orta boy domates
• 2 adet kabak
• 5 diş sarımsak
• 1 yemek kaşığı biber salçası
• 1 çay bardağı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı karabiber
• 2,5 çay bardağı su

Hazırlanışı

Patlıcanların kabuklarını soyun ve en az yarım saat tuzlu suda acısını çıkartana kadar bekletin. Bunu bir saate çıkartmanız da güzel olacaktır. Patates, soğan, kabak ve domatesleri küp şeklinde doğrayıp, patlıcanların suyunu süzdükten sonra hep birlikte harmanlayın. Sarımsakları havanda dövün veya rendeleyin. Salça, tuz, karabiber ve zeytinyağının hepsini sebzelerin üzerine dökün. Tümü birbiri ile tamamen karışana kadar karıştırın ve ardından güveç kabına alın. Fırını önceden 170 derecede ısıtın. Güvece 1 çay bardağı kadar su ekleyin, güvecin ağzını kapatın ve ısıttığınız fırına atın. 35 dakika pişirin ve servise hazır.

YOĞURTLU KABAK SALATASI

Malzemeler
• 4 adet ince dilimlenmiş kabak
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 su bardağı yoğurt
• 1/2 adet limonun suyu
• 1 diş dövülmüş sarımsak
• 1 tatlı kaşığı kuru nane
• 1/2 demet dereotu
• 1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı
Buharla pişirme yöntemini uygulayarak kabakları yumuşatın. Bunu da bir tencereye koyduğunuz su kaynayınca, üzerine süzgeç koyarak yapabilirsiniz. Kabakların üzerine bir kapak kapatmayı unutmayın. Bu yöntemle yumuşamaları 5 dakika sürecektir. Ayrı bir kasede limon suyunu, zeytinyağını ve tuzu karıştırın. Buna dereotu da ilave edin. haşlanan kabaklara bu karışımı dökün. Güzelce karıştırın. Başka bir kapta ise yoğurdu, sarımsağı ve kıyılmış dereotunu güzelce harmanlayın. Daha sonra kabağın üzerine bu karışımı istediğiniz şekilde dökün ve servise hazırlayın.



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