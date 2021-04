İftarda yapılacak yemekler kolay | İftarda pratik yemekler

Mübarek ramazan ayında size daha yardımcı olması için kolay yemekler listesi çıkardık. Bu yemekleri pratik bir şekilde yapabilirsiniz. "Bugün iftarda acaba ne pişirsem" diyorsanız bu tariflere bakmanınız öneririz. İşte mutlaka bakmanız gereken haberimiz, kolay yemekler, pratik ve hızlı tarifler...Mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alan yayla çorbası hem besleyici olması nedeniyle hem de çoğu yemeğin yanına yakışması nedeniyle tercih ediliyor. İçerisindeki yoğurt ve yumurta nedeniyle çocuklar için de oldukça faydalı olan yayla çorbası birkaç malzeme ile kolayca hazırlanabiliyor. Peki yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte en lezzetli yayla çorbası yapılışı-1 fincan pirinç-7 bardak su-1 bardak yoğurt-1 tane yumurta-½ fincandan biraz fazla un-3 kaşık sıvı yağ-2 kaşık tereyağı-Tuz-NaneTencerenin içine suyu, sıvı yağı, naneyi ve pirinci koyup pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatın. Bir başka kasenin içinde yoğurdu, yumurtayı ve unu topak kalmayacak kadar karıştırın.Pirinçler yumuşadıktan sonra kaynayan sudan azar azar yoğurt karışımına koyun ve karıştırın. Daha sonra bu karışımın tamamını tencereye dökün. Bu sırada dikkat etmeniz gereken şey karıştırmayı ihmal etmemeniz. 10 dakika kadar daha kaynadıktan sonra ocaktan alın. Tereyağı, nane ve pul biberi kızartıp çorbanın üzerine dökerek servis edebilirsiniz.Kuşbaşı et, baharatlar, suyunu lezzetini vermiş soğan ve salçayla daha adından bahsedilirken ağızları sulandıran tas kebabı bereketli ve lezzetli bir yemektir. Özellikle misafir sofranız için etli bir yemek yapmak isterseniz daha iyi bir seçenek olamazdı. Doyurucu bir yemek olan tas kebabı için hazırladığımız tarif ile siz de kolaylıkla yemeği hazırlayabilirsiniz. İşte lokum gibi bir et ile tadına doyulmaz tas kebabı yapmak için malzeme listemiz ve ayrıntılı tarifTas kebabı tarifi ve malzemeleri– 800 gr kuşbaşı et– 1 kaşık sıvı yağ– 2 kaşık tereyağı– 1 kuru soğan– 3 diş sarımsak– 1 kaşık un– 1 kaşık domates salçası– 1 tatlı kaşığı tuz– 1 patates– 1 havuç– 3 bardak sıcak su– Tane karabiberTas kebabı yapılışıSıvı yağı ve tereyağını tencerede kızdırın. Üzerine kuşbaşı etini koyup etler suyunu salıp tekrar çekinceye kadar kavurun. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ve sarımsakları ekleyin ve kavurmaya devam edin. Birkaç dakika sonra 1 kaşık un ekleyin ve kokusu çıkana kadar 2-3 dakika karıştırın. Üzerine salçayı ekleyin.Ardından tuzunu ekleyin biraz karıştırıp küp küp doğradığınız patates ve havucu ekleyin. En son karabiberi ve suyunu da ekledikten sonra kapağını kapatın. 30 dakika kadar pişirin. Suyu kıvam aldıktan sonra altını kapatın ve sıcak servis edin.aman zaman sofralarda ana yemekler haricinde farklı tatlar aranabiliyor. Mercimek köftesi de bunun için iyi bir alternatif. Kolay hazırlanışı ve lezzetiyle ağız sulandıran nefis mercimek köftesi yapılışını sayfamızda sizler için derledik. İşte en güzel ve kolay mercimek köftesi yapılışı– 1 bardak kırmızı mercimek– 1,5 bardak ince köftelik bulgur– 1 kuru soğan– 1 demet maydanoz– 2-3 kaşık sıvı yağ– 1 demet taze soğan– 1 kaşık domates salçası– 1 kaşık biber salçası– 3 bardak su– Marul– Tuz– Kimyon– Karabiber– Pul biberÖncelikle mercimekleri bol su ile yıkayın ve üzerine 3 bardak su ilave edip haşlayın. Suyunu çektikten sonra bulgur da ilave ederek tencerenin kapağı kapağını kapatın.Bir başka tavanın içinde soğanları yemeklik doğrayıp kavurmaya başlayın. Ardından salçaları ilave edin. Birkaç dakika da böyle kavurun ve ocaktan alın. Mercimek ve bulgur yarım saat kadar dinlendikten sonra salçalı karışımı üzerine ekleyin. İyice yoğurun. İyice karışan köfteye tuz ve baharatları ilave edin ve tekrar yoğurun.Maydanozları ve soğanları ince ince doğrayın. Köfteye ilave edip iyice karıştırın.Daha sonra birer sıkım alarak şekillendirin ve üzerine marul dizdiğiniz servis tabağına koyun. Limonla servis edebilirsiniz.Sıcak havada harareti dindiren ve yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı olan dondurma evde kolayca hazırlanabiliyor. Evde dondurma tarifini merak eden birçok kişi, evde sağlıklı ve doğal dondurmanın nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte evde dondurma tarifi2 kg muz100 gram tozşekerYarım su bardağı suMuzu soyup doğrayıp blendere alın. Toz şekeri suyla karıştırıp iyice eritin ve muzların üzerine ekleyin. Toz şeker tamamen eriyene kadar çekin. Çelik bir kaba alıp üzerini streç filmle kapattıktan sonra derin dondurucuya yerleştirin. 2 saat süreyle, her 30 dakikada bir tahta kaşıkla kenarlarını sıyırarak 2-3 dakika karıştırın. Sürenin sonunda çırpma teli ile 2-3 dakika çırpıp üzerini düzleyerek yeniden derin dondurucuya kaldırın. 1 gün beklettikten sonra servis edebilirsiniz.MALZEMELER:1 litre süt2 yumurta1 paket vanilya6 çorba kaşığı şeker1 tatlı kaşığı sahlepSütü kaynatın ve altını kısık ateş kıvamına getirin. Bu esnada yumurtalar ile vanilya sahlebi iyice çırpın. Çırpma işlemi sonrasında elde ettiğiniz karışımı kaynamakta olan süte karıştırın. Biraz piştikten sonra çırparak ılımasını sağlayın. Dondurmanızın harcını çelik bir kaba boşalttıktan sonra deep freezde 3 saat soğutun. Bu işlemi yaparken birer saat ara ile dondurmayı çırpmayı ihmal etmeyin. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.